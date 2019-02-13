История вокруг строительства на улице Джавадхана в Насиминской районе обрастает новыми подробностями. Как сообщал ранее haqqin.az, несколько месяцев назад правоохранительные органы признали предпринятое здесь возведение 16-этажного здания незаконным, нарушающим градостроительные нормы и правила. Глава компании Fidan MTK, затеявшей это строительство, Али Шукюров был арестован по представлению Генпрокуратуры.

Но спустя некоторое время, другая компания - Memar İnşaat 2017 начала работы вблизи этого места. Появление новой строительной компании было встречено местными жителями протестами, которые в числе прочих освещал и haqqin.az.

В редакцию haqqin.az накануне поступили дополнительные документы касательно этого строительства, которые проливают новый свет на эту историю. Судя по этим документам, дом, который строила Fidan MTK и строящееся со стороны Memar İnşaat 2017 здание – это два совершенно разных проекта.

При этом, Memar İnşaat 2017 в отличие от печальной известной Fidan MTK, возводит дом на совершенно законных основаниях. Как оказалось, Memar İnşaat 2017 получила разрешение на строительство еще 20 апреля 2018 года.

Разрешение на строительство жилого дома компании Memar İnşaat 2017 дал лично бывший глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов, подписав свое распоряжение №265.

Представляем читателям копию данного документа, поступившего накануне в редакцию haqqin.az.