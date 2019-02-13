Сотрудниками российской полиции задержан 32-летний житель города Дербент Бейтулла Джавадов, который «продавал» чиновничьи посты. На сегодняшний день известно о десяти пострадавших. Аферист за услугу по продвижению по карьерной лестнице завладел деньгами в сумме не менее 15 миллионов рублей, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Аргументы и факты».

«Продажей» чиновничьих должностей Джавадов стал заниматься после того, как стал бывшим помощником депутата Народного Собрания Дагестана Лейлы Керимовой. Чтобы убедить в своих возможностях, он демонстрировал фотографии с первыми лицами республики, а также фальшивые грамоты, президента России Владимира Путина и от президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также именные часы.