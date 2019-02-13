Помощник депутата подделал грамоту с подписью Ильхама Алиева громкий скандал
Сотрудниками российской полиции задержан 32-летний житель города Дербент Бейтулла Джавадов, который «продавал» чиновничьи посты. На сегодняшний день известно о десяти пострадавших. Аферист за услугу по продвижению по карьерной лестнице завладел деньгами в сумме не менее 15 миллионов рублей, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Аргументы и факты».
«Продажей» чиновничьих должностей Джавадов стал заниматься после того, как стал бывшим помощником депутата Народного Собрания Дагестана Лейлы Керимовой. Чтобы убедить в своих возможностях, он демонстрировал фотографии с первыми лицами республики, а также фальшивые грамоты, президента России Владимира Путина и от президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также именные часы.
За должность заместителя министра образования мошенник просил 4 миллиона рублей, главы района - 2-3 миллиона рублей, а премьером можно было стать всего за 5 миллионов рулей.
Кроме того, Джавадов за вознаграждение обещал помощь в получении жилья по государственной программе. Семья с ребенком инвалидом отдала ему 300 тысяч рублей, чтобы ускорить процесс получения жилплощади.
Джавадова задержали 11 февраля по ст. 91 УК РФ.