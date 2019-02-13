Стоимость нефти эталонных марок дорожает, инвесторы рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов, пишет Интерфакс.

Согласно информации, Brent обновила максимум с ноября, тогда как WTI поднялась до самого высокого уровня лишь за 1,5 недели.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов увеличилась на $0,45 (0,70%) - до $65,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,33 (0,71%) - до $54,74 за баррель.