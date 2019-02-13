В Москве неизвестный расстрелял уроженца Азербайджана лет 45, полиция разыскивает автомобиль, из которого, по предварительным данным, был застрелен мужчина, и тех, кто был в этом авто, пишут российские СМИ.

Согласно информации, около часа ночи 15 февраля, в районе дома № 6 к. 1 по Самаркандскому бульвару из автомобиля BMW X6 неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли уроженца Азербайджана, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители разыскивают автомобиль, на котором скрылись убийцы, а также проверяют возможную связь инцидента с массовой дракой со стрельбой между выходцами из Чечни и Азербайджана, произошедшей 14 февраля в московском районе Печатники.