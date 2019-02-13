В Москве группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехала в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия, пишет Пятый канал.

По словам очевидца происшествия, причиной массовой драки со стрельбой стало то, что некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего.