Десятки чеченцев ворвались в ресторан азербайджанца Массовая драка в Москве; видео
В Москве группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехала в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия, пишет Пятый канал.
По словам очевидца происшествия, причиной массовой драки со стрельбой стало то, что некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего.
Как полагает очевидец, драка со стрельбой стала неким актом возмездия возмущенных чеченцев.
Владелец кафе Яшар Алиев был ранен в спину во время массовой драки. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники обстреляли автомобиль Алиева марки Infiniti.
В свою очередь Report пишет, что после перестрелки и массовой драки чеченцы скрылись с места происшествия. Преступники увезли с собой записи с камер наблюдения.
«После инцидента в кафе в районе произошла еще одна перестрелка. Азербайджанцы на машинах их преследовали», - рассказал очевидец инцидента Насими Мамедалиев.
По его словам, имуществу азербайджанцев нанесен серьезный ущерб.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что более 10 участников инцидента задержаны полицией.