Десятки чеченцев ворвались в ресторан азербайджанца Массовая драка в Москве; видео

Отдел информации

В Москве группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехала в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия, пишет Пятый канал.

По словам очевидца происшествия, причиной массовой драки со стрельбой стало то, что некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего.

Как полагает очевидец, драка со стрельбой стала неким актом возмездия возмущенных чеченцев.

Владелец кафе Яшар Алиев был ранен в спину во время массовой драки. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники обстреляли автомобиль Алиева марки Infiniti.

В свою очередь Report пишет, что после перестрелки и массовой драки чеченцы скрылись с места происшествия. Преступники увезли с собой записи с камер наблюдения.

«После инцидента в кафе в районе произошла еще одна перестрелка. Азербайджанцы на машинах их преследовали», - рассказал очевидец инцидента Насими Мамедалиев. 

По его словам, имуществу азербайджанцев нанесен серьезный ущерб.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что более 10 участников инцидента задержаны полицией.

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