Мадуро: Венесуэла ведет тайные переговоры с Вашингтоном

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в январе и феврале провел две секретные встречи со спецпредставителем Госдепа США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. Об этом в интервью AP сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, встречи проходили в Нью-Йорке 26 января и 11 февраля и длились по несколько часов. Стороны обсуждали политический кризис в Венесуэле и возможную отставку Мадуро с поста президента, а также проведение досрочных выборов.

Ради этого в Белом доме готовы провести еще ряд встреч с руководством латиноамериканской страны.

Со своей стороны Абрамс подтвердил намерение добиваться ухода Мадуро, даже если армия останется на его стороне.

Для продолжения диалога Арреаса пригласил коллегу из Госдепа в Венесуэлу, а президент страны выразил намерение посетить США.

Отметим, что в Венесуэле продолжаются протесты против действующего президента Николаса Мадуро. К настоящему времени США, Канада и ряд других государств выразили поддержку спикеру парламента страны Хуану Гуайдо, объявившему себя временным главой государства.