Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника

В Малайзии крокодил заживо съел мужчину во время путешествия по реке, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Саравак. Там во время путешествия по реке пропал 40-летний индонезиец. Его пропажу сразу же заметил племянник.

Осматривая поверхность реки, 24-летний парень заметил голову дяди, которая всплыла из глубины реки, а затем снова ушла под воду. Полиция нашла тело индонезийца, которое было изуродовано следами от многочисленных укусов.

По некоторым данным, крокодил напал на индонезийца, когда тот ловил крабов.