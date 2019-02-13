В Азербайджане пациентке с заболеваниями сосудов пересадили почку
В Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ) в отделении «Почечные болезни и трансплантология» группой хирургов проведена очередная пересадка почки 28-летней пациентке.
Руководитель хирургической бригады Рашад Шолан в беседе с haqqin.az особо подчеркнул сложность операции: «С хирургической точки зрения операция была очень рискованной из-за генерализованных изменений во всех сосудах больной. Вероятность тромбоза была велика, но мы сделали все возможное, и трансплантация прошла успешно. Сейчас показатели функционирования пересаженной почки отличные. Пациентка и донор выписались в хорошем состоянии».