Азербайджан экспортировал почти три тонны золота

«В 2018 году экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 904,26 кг на сумму $118 млн 39,42 тыс. В 2017 году экспорт золота из Азербайджана составил 3 тыс. 360,59 кг на сумму $139 млн 375,54. Таким образом, в 2018 году экспорт золота в количественном выражении сократился на 13,6%, в стоимостном – на 15,3%», - отметили в правительстве.

Азербайджан в 2018 году экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 904,26 кг золота, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Спад экспорта в 2018 году связан с началом закупок Госнефтефондом Азербайджана золота у ЗАО «AzerGold».

При этом, в IV квартале 2018 года Азербайджан экспортировал 637,5 кг золота на сумму $25 млн 56,66 тыс.

Как сообщалось, в 2018 году объем добычи золота в стране составил 4 тыс. 238,6 кг золота.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.