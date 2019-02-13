Facebook грозит многомиллиардный штраф
Корпорация Facebook Inc. и Федеральная торговая комиссия - независимое правительственное агентство США, защищающее интересы потребителей, согласовывают "многомиллиардный" штраф за утечки личных данных, допущенные компанией Марка Цукерберга, сообщает The Washington Post.
Газета отмечает, что конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации.
Поводом для взыскания послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собирала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, который, в свою очередь, использовал их для политической рекламы.
В апреле и мае минувшего года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.