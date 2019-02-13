Facebook грозит многомиллиардный штраф

Газета отмечает, что конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации.

Поводом для взыскания послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собирала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, который, в свою очередь, использовал их для политической рекламы.

В апреле и мае минувшего года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.