Накануне произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции Индии. Террорист-смертник врезался в автобус, перевозивший военнослужащих, на начиненном взрывчаткой автомобиле. Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад».

После взрыва на севере Индии в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 44 военнослужащих, Индия решила полностью изолировать Пакистан, заявил глава минфина страны Арун Джетли, передает Reuters.

По словам Джетли, первым делом в Нью-Дели намерены отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Исламабадом: «МИД Индии предпримет все возможные шаги. Имею в виду все возможные дипломатические шаги, необходимые для обеспечения полной изоляции Пакистана от международного сообщества».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди до этого пообещал решительно ответить Пакистану, который связывают с терактом. Он указал, что не позволит соседней стране дестабилизировать ситуацию.

Reuters отмечает, что нападение произошло всего за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые могут оказаться для Моди не самыми легкими. Из-за этого он, вероятно, будет принимать более жесткие меры по отношению к Пакистану, двусторонняя торговля с которым находится на уровне всего двух миллиардов долларов в год.

Главной целью «Джаиш-е-Мухаммад» является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии.