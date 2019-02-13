В Москве эвакуировали 5 тысяч человек из-за угрозы минирования

Свыше 5 тысяч человек уже эвакуировали в Москве из семи бизнес-центров, ТЦ и офисных зданий после поступивших сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы.

Ранее в пятницу сообщалось, что правоохранители приступили к проверке бизнес-центров "Фабрика Станиславского", "Интерьер", "Гамма", офисного здания по адресу 3-я Хорошевская улица, 12, а также телеканала "Звезда" на проспекте Мира, 126. Из БЦ "Гамма" были выведены 900 человек, еще свыше 1,4 тысячи человек - из бизнес-центра "Интерьер".

"Сообщения с угрозами "минирования" получили еще два торговых центра - в Зеленограде на улице Гоголя и "Плаза" на Павелецкой площади. Общее число эвакуированных в Москве по состоянию на 11.20 мск превысило 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.