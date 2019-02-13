Макрон снова едет в Армению

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Армению с государственным визитом, сказал посол Франции в Армении Джонатан Лакот на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, пишет "Новости Армения".

Согласно информации, на встрече Лакот отметил готовность Франции развивать сотрудничество с Арменией как в двустороннем, так и многостороннем форматах, а также подчеркнул, что будущий визит Макрона в Армению поспособствует дальнейшему расширению двусторонних программ.

Отметим, что в октябре 2018 года Эммануэль Макрон посетил Армению в рамках саммита Франкофонии.