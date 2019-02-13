Сирийский вопрос: Армения может лишиться поддержки США

В статье, в частности, отмечается, что несмотря на расхождения мнений внутри самой Армении и опасения в связи с реакцией США, официальный Ереван все-таки решил сдержать данное Москве обещание по отправке своего контингента в Сирию, где проживает по сей день многотысячная армянская община.

«Противники этого намекают на то, что правительству теперь, наверное, не стоит надеяться на столь необходимую для реализации реформ финансовую помощь из-за океана. Во всяком случае, в том объеме, который мог бы быть. Таким образом, остаются надежды на ЕС, лидеры которого Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вроде как обещали не бросать постреволюционную Армению на произвол судьбы, и Россию, активность которой в помощи государствам при осуществлении реформ до сих пор в глаза не бросалась», — говорится в статье.

Напомним, что в сентябре 2018 года, на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения отправит в Сирию группу саперов и военных врачей, а также специалистов по обеспечению их безопасности. Армянский контингент из 83-х человек уже прибыл в сирийский Алеппо.

Госдеп США также осудил намерения Армении отправить воинский контингент в Сирию: «Тем не менее, мы не поддерживаем сотрудничество с вооруженными силами Сирии, будь то для помощи гражданским лицам или для военных целей. Мы также не поддерживаем сотрудничество Армении и России для выполнения этой миссии».