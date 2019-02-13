Погода на завтра: дожди, ветер, снег

В субботу в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами сильные, северо-западный ветер ночью и утром усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана завтра также ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Днем осадки прекратятся, прогнозируется порывистый западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Отметим, что синоптики ранее предупреждали о нестабильных погодных условиях на территории Азербайджан, начиная с ночи на 16 февраля и до воскресного утра.