Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу»,— рассказала агентству пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, вместе с Майклом Калви задержаны партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль. Их также подозревают в совершении преступления по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Эта статья наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.