Между Польшей и Израилем разгорается дипломатический скандал

По словам Дуды, он пойдет на это, если сообщения в СМИ о заявлениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соответствуют действительности, не уточнив при этом, о каких именно словах Нетаньяху идет речь.

Президент Польши Анджей Дуда готов перенести встречу стран Вышеградской группы (региональное объединение, состоящее из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме, в одну из своих резиденций - замок в городе Висла, передает ТАСС.

По данным газеты Haaretz, Нетаньяху, общаясь с журналистами во время конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". Таким образом он прокомментировал так называемый закон о Холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха.

Сегодня же посол Израиля в Аваршаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши в связи с публикациями в израильской прессе о Холокосте.

Ранее Азари уже высказалась о произошедшем. "Информация, представленная израильскими СМИ о высказывании премьер-министра Нетаньяху, не соответствует действительности. Я присутствовала на брифинге премьер-министра, и он не говорил, что польская нация сотрудничала с нацистами, а только о том, что ни один человек не был вызван в суд за упоминание тех поляков, которые сотрудничали с ними", - заявила посол.