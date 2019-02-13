США заступились за тюрок-уйгуров

Посольство также разместило часть заявления МИД Турции по тюркам-уйгурам.

«Не секрет, что более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концентрационных лагерях. В этих лагерях уйгуры сталкиваются с серьезным давлением. Уйгуры, живущие за пределами Китая, в том числе в Турции, не получают информации о близких и родственниках на родине. Тысячи детей оторваны от семей и стали сиротами. Тот факт, что в 21 веке вновь появились концентрационные лагеря, является позором для всего человечества», - говорится в заявлении.

Анкара также призвала китайские власти уважать основополагающие права этнических уйгуров и закрыть концлагеря.

«Мы ожидаем, что китайские власти примут во внимание реакцию турецкой общественности на серьезные нарушения прав человека», - говорится в заявлении.