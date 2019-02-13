Лукашенко: Мы когда-то уйдем...

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся с визитом в Сочи, заявил, что они с Владимиром Путиным работают на развитие отношений между двух стран, которые будут поддерживаться даже после их ухода с постов глав государств, пишет РИА Новости.

"Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, они с Путиным договорились о развитии союзных отношений РФ-Беларусь, а также посмотреть союзный договор на предмет того, что из него не было выполнено за последние годы.