Индия отозвала посла из Пакистана

Индия временно отзывает своего посла из Пакистана, сообщил РИА Новости источник в МИД страны.

Отмечается, что это решение связано с терактом в северном штате Джамму и Кашмир, прогремевшим в четверг.

По последним данным, взрыв самодельной бомбы в Джамму и Кашмире унес жизни 45 человек. Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Затем на месте происшествия были слышны выстрелы.

Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане.