Кто поссорил азербайджанцев и чеченцев в Москве? новые подробности
Конфликт между чеченцами и азербайджанцами в Москве, переросший в массовую драку со стрельбой, был создан искусственно.
Как стало известно haqqin.az из собственных источников в Москве, эта провокация была тщательно спланирована.
Сначала в социальных сетях появилась аудиозапись того, как молодой чеченец по имени Алихан в личной беседе оскорбляет азербайджанцев. После этого Алихан был избит группой неизвестных и от него потребовали извиниться за оскорбления азербайджанцев. При этом, кто и когда избил молодого чеченца не сообщается.
Сразу после того, как видео с избитым Алиханом просящим прощение у азербайджанцев появилось в социальных сетях, разгорелся конфликт. Несколько десятков чеченцев ворвались в ресторан «Неолит», которым владеют выходцы из Азербайджана, и устроили погром.