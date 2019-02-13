Путин: В мире нет полностью независимых стран

Ни одна страна в мире не обладает полной независимостью, сказал журналистам президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Полностью независимых государств в мире просто не существует... Современный мир — это мир взаимозависимостей», — сказал Путин.

В качестве примера российский лидер привел ситуацию в Западной Европе, где Европарламент принимает решения, обязательные к исполнению всеми странами Союза.

Лукашенко, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что суверенитет России и Беларуси — это «святое»: «Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Вот вы, россияне, готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я имею в виду независимость».