Bloomberg о планах США после свержения Мадуро

США планируют помочь экономике Венесуэлы в случае падения режима президента страны Николаса Мадуро, но в настоящее время в Вашингтоне рассматривают новые санкции против нефтяной компании PDVSA, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям работать с венесуэльской PDVSA. Американские власти также готовятся к возможному процессу банкротства Citgo — американского нефтеперерабатывающего предприятия, контролируемого PDVSA.

Банкротства американской «дочки» PDVSA можно избежать в случае падения режима Мадуро, это позволит США ослабить санкции против Венесуэлы, говорится в материале.

США также рассматривают несколько вариантов помощи государству по восстановлению экономики в случае смены правительства. В частности, на законодательном уровне американские власти могут защитить Венесуэлу от кредиторов и помочь с реструктуризацией долга. Аналогичный вариант был в случае с Ираком в 2003 году после свержения власти Саддама Хусейна.

В настоящее время в Венесуэле на фоне экономического кризиса установилось двоевластие. США, ряд стран Латинской Америки и европейских государств признали оппозиционного лидера и главу парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны. Россия выразила поддержку Мадуро.