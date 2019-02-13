В Армении протестующие перекрыли железную дорогу Ереван – Тбилиси

Согласно информации, два дня назад жители Алаверди также перекрыли железную дорогу Ереван – Тбилиси. Тогда с ними встретились губернатор и начальник полиции Лорийской области. После встречи протестующие открыли дорогу, договорившись обсудить вопрос на встрече 15 февраля. На встречу должны были прибыть вице-премьер Армении Тигран Авинян, представитель банка ВТБ и владелец компании ACP. Однако сегодня на обсуждение пришли лишь губернатор Лорийской области Андрей Гукасян, мэр Алаверди Сасун Хачумян и директор компании ACP Лусине Меджлумян.

В ходе встречи Гукасян заявил о том, что предпринимаются попытки найти инвесторов, сейчас ведутся переговоры с двумя операторами. Он также предложил создать группу из 4-5 человек, поехать в Ереван и обсудить данный вопрос с вице-премьером. Протестующие потребовали, чтобы последний сам приехал в Алаверди. «Если бы был какой-то ответ, то, думаю, кто-то из вице-премьеров соизволил приехать к нам. В школе 4 ученика проводят акцию протеста, Пашинян едет туда, а нас игнорируют», - заявил один из участников акции.

В конце встречи сотрудники Алавердинского медеплавильного комбината решили вновь перекрыть железную дорогу.