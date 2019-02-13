Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в Мюнхене

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров может встретиться "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и обсудить возможность саммита лидеров двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на Мамедъярова.

"Я думаю, эта тема будет обсуждаться в рамках встречи с моим коллегой из Армении и плюс, конечно, визита сопредседателей Минской группы", - сказал Мамедъяров.

Отвечая на вопрос, может ли встреча с Мнацаканяном пройти в Мюнхене, азербайджанский министр сказал: "На ногах, наверное, обязательно увидимся".