Разведка Франции заинтересовалась телеканалом RT France

"Французская разведка принялась за изучение этого вопроса и, по словам наших источников, пришла к смешанным выводам. Несомненно, информационная продукция телеканала несет определенный подтекст, но говорить о намеренной дезинформации было бы преждевременно", - пишет Le Parisien, отмечая, что телеканал находится под прицелом французского медиарегулятора CSA.

Отмечается также, что телеканал ориентируется на аудиторию, "которая больше не верит в традиционные СМИ, подозревает их в подчинении власти и предпочитает социальные сети", где RT France очень популярен.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения президента Франции в адрес Sputnik и RT являются ложными. По словам главы телеканала Ксении Федоровой, RT получает финансирование от государства, однако независим в редакционной политике.

Телеканал RT France (Russia Today на французском языке) вещает из Парижа с декабря 2017 года.