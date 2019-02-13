Разведка Франции заинтересовалась телеканалом RT France
Французская разведка изучает деятельность телеканала RT France, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Le Parisien.
"Французская разведка принялась за изучение этого вопроса и, по словам наших источников, пришла к смешанным выводам. Несомненно, информационная продукция телеканала несет определенный подтекст, но говорить о намеренной дезинформации было бы преждевременно", - пишет Le Parisien, отмечая, что телеканал находится под прицелом французского медиарегулятора CSA.
Отмечается также, что телеканал ориентируется на аудиторию, "которая больше не верит в традиционные СМИ, подозревает их в подчинении власти и предпочитает социальные сети", где RT France очень популярен.
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения президента Франции в адрес Sputnik и RT являются ложными. По словам главы телеканала Ксении Федоровой, RT получает финансирование от государства, однако независим в редакционной политике.
Телеканал RT France (Russia Today на французском языке) вещает из Парижа с декабря 2017 года.