Агаси Енокян об интервью Ильхама Алиева: «Президент прав: у них преимущество за столом переговоров и на поле боя»

Армянский политолог Агаси Енокян считает, что за последние несколько месяцев Азербайджан получил серьезное преимущество перед Арменией, и позиции нашей страны в переговорном процессе намного сильнее, чем были ранее.

Как передает haqqin.az об этом Енокян сказал в интервью изданию Aysor, комментируя недавнее высказывание в интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «у Азербайджана есть преимущество перед Арменией как за столом переговоров, так и на поле боя».

Напомним, что в интервью Real TV президент Ильхам Алиев, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил, что «сегодня Азербайджан имеет преимущество как за столом переговоров, так и на поле боя».

По словам политолога, «о более выгодной позиции Азербайджана говорит смена риторики и ужесточение предыдущих формулировок».

«Учитывая все это, могу сказать, что замечания Ильхама Алиева верны. Что касается статуса Азербайджана на поле боя, то судя по открытым источникам информации о количестве оружия, появившегося у нашего противника за последние несколько лет, то можно сказать, что Алиев прав и тут», - заявил Агаси Енокян.

Он считает, что шаги, предпринятые Арменией в переговорном процессе, вселили надежду в президента Азербайджана.

«Такая риторика Ильхама Алиева обусловлена действиями Азербайджана на фоне действий Армении», - уверен армянский эксперт.