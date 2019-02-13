Агаси Енокян об интервью Ильхама Алиева: «Президент прав: у них преимущество за столом переговоров и на поле боя»
Армянский политолог Агаси Енокян считает, что за последние несколько месяцев Азербайджан получил серьезное преимущество перед Арменией, и позиции нашей страны в переговорном процессе намного сильнее, чем были ранее.
Как передает haqqin.az об этом Енокян сказал в интервью изданию Aysor, комментируя недавнее высказывание в интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «у Азербайджана есть преимущество перед Арменией как за столом переговоров, так и на поле боя».
Напомним, что в интервью Real TV президент Ильхам Алиев, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил, что «сегодня Азербайджан имеет преимущество как за столом переговоров, так и на поле боя».
По словам политолога, «о более выгодной позиции Азербайджана говорит смена риторики и ужесточение предыдущих формулировок».
«Учитывая все это, могу сказать, что замечания Ильхама Алиева верны. Что касается статуса Азербайджана на поле боя, то судя по открытым источникам информации о количестве оружия, появившегося у нашего противника за последние несколько лет, то можно сказать, что Алиев прав и тут», - заявил Агаси Енокян.
Он считает, что шаги, предпринятые Арменией в переговорном процессе, вселили надежду в президента Азербайджана.
«Такая риторика Ильхама Алиева обусловлена действиями Азербайджана на фоне действий Армении», - уверен армянский эксперт.
«В последние годы мы создали мощную правовую базу для урегулирования конфликта, - подчеркнул глава государства. - Многие влиятельные ведущие международные организации мира приняли в связи с конфликтом резолюции, постановления, отражающие правду, поддерживающие нашу позицию, - Генеральная Ассамблея ООН, еще раньше – Совет Безопасности, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, другие организации. В документе о приоритетах партнерства, подписанном между Европейским Союзом и Азербайджаном, выражена поддержка нашей территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ. То есть это создает правовую базу для урегулирования конфликта. Она заключается в том, что Нагорный Карабах – все мы хорошо знаем это – является неотъемлемой частью Азербайджана. Урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны.
Новое правительство Армении на первоначальном этапе выступало с такими противоречивыми заявлениями, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республикой». Мы, конечно, сразу же отвергли эти противоречивые и непонятные заявления. В том числе и посредники, конечно, не могли согласиться с такой позицией. Оставаясь на принципиальной позиции, мы привержены переговорному процессу. Сегодня переговоры идут между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Проведено уже несколько раундов переговоров. Мы надеемся, что они будут результативными. Поэтому проведение переговоров, конечно, можно расценивать как позитивный факт. Это еще раз показывает, что принципы, заявленные новым руководством Армении на первоначальном этапе, абсолютно неприемлемы.
В то же время, создав мощный экономический потенциал, мы сформировали сильную армию. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мире. Растут наша боеспособность, возможности. Мы оснащаем нашу армию самой современной техникой. Апрельские бои продемонстрировали нашу силу. Проведя контрнаступательную операцию с самых неблагоприятных военных позиций, мы взяли стратегические высоты. Освободили наши земли от оккупантов. Сегодня в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах развевается флаг Азербайджана. Апрельские бои – наша славная историческая победа.
Спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция. Это была особая в тактическом отношении операция, но очень успешная, и она позволила нам полностью взять под контроль стратегические высоты, горы и контролировать отсюда стратегические коммуникации противника».