Администрация Ильхама Алиева о столкновениях азербайджанцев и чеченцев в Москве

Как отметил Али Гасанов, правительство Азербайджана рассматривает данный инцидент как криминальный случай, произошедший на бытовой почве, и считает, что подобные факты не смогут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим накануне между азербайджанцами и чеченцами в кафе «Неолит» в Москве, сообщает АзерТАдж.

«Дружба между азербайджанским и чеченским народами прошла через все испытания истории. Личные дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также прозвучавшие во время их личной встречи мысли в Баку в прошлом году являются ярким тому подтверждением. В целом азербайджанцы высоко оценивают веками формировавшуюся общую со всеми кавказскими народами историю и ценности и всегда стараются защищать их», - сказал помощник президента.

Али Гасанов, отметив, что развивающееся день ото дня сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в укреплении связей нашей страны с республиками Северного Кавказа, в том числе и Чечней, сказал: «Россия - многонациональная страна, проживающие здесь представители различных национальностей и этносов сохранили и развивают свой язык и культуру. Проживающие в России азербайджанцы, как и другие народы, всегда могут сполна пользоваться своими национально-культурными правами.

Мы призываем наших соотечественников, чеченцев и представителей других народов, проживающих в России, использовать многокультурную среду в этой стране в целях развития дружбы между народами и предотвращения подобных неприятных инцидентов.

Мы убеждены, что силы, которые хотят посеять семена враждебности между нашими народами, воспользовавшись данным инцидентом, не достигнут своих грязных намерений».