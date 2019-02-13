Трамп вводит в США режим ЧП
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Мексикой, пишет Интерфакс.
"Я подпишу документ о национальном чрезвычайном положении", - заявил он, выступая перед Белым домом.
Введение режима чрезвычайного положения позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в Конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.