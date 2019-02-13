В России задержали террористов с «поясами смертников»

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ РФ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, задержанные намеревались устроить теракт на проспекте Ленина.

«Экспертизы еще не было, но похоже, что у них были пояса со взрывчаткой. У них также было при себе оружие», — пояснил источник издания.

Точное количество злоумышленников неизвестно. Согласно разным данным, могут быть задержаны от двух до пяти человек.