Студенты Азербайджана смогут учиться в кредит Заявление министра
В следующем учебном году в Азербайджане заработает система выдачи кредитов для получения высшего образования. Об этом в интервью AzTV заявил министр образования Джейхун Байрамов.
По словам министра, Минобразования и другие соответствующие структуры провели необходимую работу в данном направлении.
"Понятно, что студенческие кредиты должны выдаваться в иной форме, чем обычные кредиты", - сказал Байрамов, выразив надежду, что вскоре проект будет представлен на рассмотрение правительства.
Министерство намерено также увеличить число студентов, получающих высшее образование за счет госбюджета. Документ по пересмотру числа бюджетных мест в вузах страны уже представлен в Кабмин.
Отметим, что накануне указом президента Ильхама Алиева был повышен размер президентской стипендии, а соответствующим распоряжением увеличится число студентов, получающих стипендию согласно результатам в учебе.