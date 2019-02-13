В следующем учебном году в Азербайджане заработает система выдачи кредитов для получения высшего образования. Об этом в интервью AzTV заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, Минобразования и другие соответствующие структуры провели необходимую работу в данном направлении.

"Понятно, что студенческие кредиты должны выдаваться в иной форме, чем обычные кредиты", - сказал Байрамов, выразив надежду, что вскоре проект будет представлен на рассмотрение правительства.

Министерство намерено также увеличить число студентов, получающих высшее образование за счет госбюджета. Документ по пересмотру числа бюджетных мест в вузах страны уже представлен в Кабмин.

Отметим, что накануне указом президента Ильхама Алиева был повышен размер президентской стипендии, а соответствующим распоряжением увеличится число студентов, получающих стипендию согласно результатам в учебе.