Сыр чечил поссорил грузин и армян

Между армянскими и грузинскими пользователями F acebook разразился «гастрономический» скандал. Поводом к нему стала публикация о волокнистом рассольном сыре чечил на facebook-странице международного ресурса по кухням мира TasteAtlas, пишет издание Rusarminfo.

Согласно информации, в публикации отмечается, что рассольный вытяжной сыр чечил имеет армянское происхождение и его на протяжении веков готовят армяне., что, естественно, не понравилось грузинским пользователям соцсети.

Представитель посольства Грузии в Австрии Нестани Беджанишвили в своих комментариях в соцсети отметила, что сыр чечил является грузинским и к армянам не имеет никакого отношения. Кроме того, Беджанишвили обвинила армян в присвоении не только сыра, но и других грузинских блюд.