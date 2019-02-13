Армия США получит гигантские подводные беспилотники

Военно-морские силы США заказали у компании Boeing постройку четырех крупных беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»), пишет The Popular Mechanics.

Согласно сообщению, контракт предполагает изготовление, испытание и поставку дронов, а также связанных с ними элементов инфраструктуры. Сумма сделки составляет 43 миллиона долларов.

Такие подводные беспилотники планируется использовать в разведке, автономных миссиях на дальние расстояния, а также при спасении плавательных аппаратов и для работы в опасных условиях.

Конструктивно Orca будет основана на беспилотной дизель-электрической подлодке-демонстраторе Echo Voyager, созданной в рамках программы XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle).