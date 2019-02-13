Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии после капитальной реконструкции здания психоневрологического учреждения социальных услуг №1 в поселке Бузовна, сообщает АзерТАдж.

Психоневрологическое учреждение социальных услуг №1 Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения создано в 1974 году. С 2018 года Фондом Гейдара Алиева в этом учреждении проводились работы по капитальной реконструкции.

Учреждение функционирует для принятия лиц с инвалидностью, обеспечения их подходящими условиями жизни, осуществления услуг по абилитации и реабилитации. Во дворе проведена работа по благоустройству, территория озеленена, высажены различные виды деревьев, созданы уголки отдыха.

Кроме того сегодня же Лейла Алиева приняла участие в открытии центра заботы о бездомных собаках Toplan, созданного в поселке Балаханы в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и столичной Исполнительной власти по совершенствованию работы с бездомными собаками.