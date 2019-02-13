По словам представлявшего на мероприятии МИД Германии Александера Шенфельдера, достигнутое в августе прошлого года соглашение о статусе Каспийского моря создало основу для прокладки через него трубопровода из Туркменистана в газотранспортную сеть Азербайджана.

Вопрос о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС обсуждался на состоявшемся в Берлине германо-туркменском бизнес-форуме, передает Trend со ссылкой на германские СМИ.

"Германия и ЕС получили бы дополнительного поставщика газа, а Туркменистан смог бы существенно расширить круг своих клиентов",- отметил германский дипломат.

Глава госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев же напомнил, что в 2015 году был сдан в эксплуатацию газопровод Восток - Запад, соединивший богатые газом восточные регионы Туркменистана с западом страны, побережьем Каспия.

Ашхабад давно изучает возможности вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта Южного газового коридора. В этом направлении могут быть полезными проекты TANAP, в котором задействованы Турция и Азербайджан, или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

Чтобы это стало реальностью, к берегам Азербайджана предстоит проложить 300-километровый газопровод по дну Каспия, правовой статус которого после двадцати лет переговоров между прикаспийскими странами в прошлом году был утвержден.