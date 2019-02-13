В Словении депутат украл сэндвич и подал в отставку

В Словении депутат Дарий Крайчич, представлявший в парламенте партию «Список Марьяна Шареца», вынужден был сложить мандат после того, как стал участником скандала с кражей сэндвича из магазина, пишет местное издание Reporter.

По словам депутата, он не менее трех минут стоял у кассы, пока трое сотрудников магазина были заняты разговором и не обращали на него внимания. Тогда депутат решил проверить, работает ли в магазине охрана. Он вынес сэндвич, не расплатившись, однако этого никто не заметил.

О своем поступке Крайчич рассказал коллегам, которые лишь посмеялись над ситуацией. Однако позже глава парламентской фракции «Списка Марьяна Шареца» Бране Голубович осудил действия Крайчича и настоял на том, чтобы депутат вернулся и заплатил за сэндвич.

После разговора с руководством фракции депутат принял решение об отставке. Позже Крайчич извинился, сказав, что сожалеет о своем «социальном эксперименте».