Италия задумалась о выходе из Евросоюза

Италии придется выйти из Евросоюза, если популистские партии не получат большинства в Европарламенте, заявил представитель правопопулистской партии «Лига Севера» Клаудио Борги, передает Reuters.

По мнению Борги, представителя партии по экономическим вопросам, выборы, которые состоятся в мае этого года, — последняя возможность для популистских партий изменить Европу, для этого им нужно взять большинство голосов.

«Мы либо добьемся успеха сейчас и изменим ситуацию в Европе, либо нам придется уйти», — отметил итальянский политик.

«Лига Севера» — антимигрантская и националистическая популистская партия в Италии.