В Армении газ предлагают продавать в килограммах

Накануне правительство Армении утвердило проект поправок в Налоговом кодексе. Согласно проекту, с 1 апреля предлагается продавать газ не в кубометрах, а в килограммах.

На заправочных станциях в Армении с 1 апреля газ предлагается продавать в килограммах. Об этом Sputnik Армения сказал директор компании по экспертизе, сертификации и установке газобаллонного оборудования "Эксперт теч" Мкртич Тигранян.

"При продаже в кубометрах можно с помощью температуры и других факторов повлиять на объем кубометра газа, а килограмм – это четкая единица измерения", - утверждает Тигранян.

По мнению Тиграняна, это решение не приведет к необходимости технического переоснащения: "С помощью приборов, которые установлены на заправках, можно взвешивать газ".

Некоторые проблемы могут возникнуть с перерасчетом цены. По словам специалиста, кубометр газа в среднем весит 700 граммов. Следовательно, цена одного килограмма газа будет выше одного кубометра. По подсчетам Тиграняна, килограмм газа будет стоить примерно на 40% дороже, чем кубометр: "Это не подорожание. Не газ подорожает, а изменится коэффициент его ценообразования".

Во время обсуждения проекта в парламенте армянский премьер Никол Пашинян особо подчеркнул, что изменение вносится с целью избежать злоупотреблений и не предполагает повышения цены.