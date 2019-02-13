Генсек НАТО лично просил Лаврова освободить украинских моряков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, арестованных в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом Столтенберг сказал журналистам по окончании встречи с российским министром на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс... Я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", - рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине": "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский..."