Узбекские мигранты подкупили российского профессора

В России заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета Людмила Ковалева брала деньги от трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает РИА Воронеж.

Согласно информации, профессор взяла по 12 тысяч рублей (около 180 долларов США) от шести человек.

За деньги завкафедрой подготовила мигрантов к устной части экзамена и дала им правильные ответы на тестовое задание. После чего передала посреднику сертификаты о сдаче экзамена мигрантами.

Следователи следственного управления СКР по региону возбудили в отношении профессора уголовное дело. Ей грозит 8 лет лишения свободы.