Эрдоган назвал причину отказа Турции во вступлении в ЕС

Евросоюз не принимает Турцию в свой состав из-за того, что республика является мусульманской страной, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала А Haber.

«Нас в ЕС не принимают потому, что мы мусульмане. Так пусть скажут об этом прямо, но они не могут. На камеру говорят одно, а за закрытыми дверями другое», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что стране постоянно ставят новые условия для вступления в ЕС: «Начали с 15, а довели до 35».

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). В июле 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в Конституцию.