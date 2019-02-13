Весь Судан остался без электричества

В пресс-релизе министерства водных ресурсов, ирригации и электрификации страны говорится, что "Национальный центр управления подтвердил полное отключение сети и отметил, что инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей".

С начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.