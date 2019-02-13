Эрдоган посоветовал Макрону учить историю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber впервые прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об учреждении в этой стране так называемого «дня памяти 24 апреля» в связи с событиями 1915 года, сообщает Anadolu.

«Макрон новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида», - сказал турецкий лидер.

Отметим, что 6 февраля президент Франции принял решение учредить «день памяти 24 апреля» в связи с событиями 1915 года. После этого официальный представитель Эрдогана сообщил, что Анкара осуждает данный шаг, поскольку считает его «политической ложью, которая противоречит историческим фактам». Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности.