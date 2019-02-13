В Баку стартует Кубок мира

Отдел спорта 02:12

Сегодня и завтра на Национальной гимнастической арене пройдут соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, в которых примут участие гимнасты из 31 страны. В 10:00 состоится церемония открытия, после чего на арену выйдут мастера тамблинга. Здесь Азербайджан представит действующий чемпион Европы Михаил Малкин. В мужских соревнованиях по тамблингу выступят 10 спортсменов.

В 11:00 начнется квалификация в индивидуальных соревнованиях по батуту. Этот вид входит в олимпийскую программу, и в Баку будут разыгрываться важные очки в борьбе за попадание в Токио-2020. А потому участников по сравнению с тамблингом гораздо больше: 78 - в мужском турнире и 64 - в женском. В личном первенстве выступят Руслан Агамиров, Олег Пиунов, Илья Гришунин и Вероника Земляная. Агамиров попал в 1-ю квалификационную группу и встанет на сетку после 11:00. Гришунин в 4-й группе стартует после 14:30. Пиунов и Земляная в 6-й группе, участники которой начнут выступления в 16:10. В 18:30 стартует квалификация в синхронных прыжках, где выступит пара Агамиров – Гришунин. В «синхроне» примут участие 28 мужских дуэтов и 21 женский.