В Баку стартует Кубок мира
Сегодня и завтра на Национальной гимнастической арене пройдут соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, в которых примут участие гимнасты из 31 страны.
В 10:00 состоится церемония открытия, после чего на арену выйдут мастера тамблинга. Здесь Азербайджан представит действующий чемпион Европы Михаил Малкин. В мужских соревнованиях по тамблингу выступят 10 спортсменов.
В 11:00 начнется квалификация в индивидуальных соревнованиях по батуту. Этот вид входит в олимпийскую программу, и в Баку будут разыгрываться важные очки в борьбе за попадание в Токио-2020. А потому участников по сравнению с тамблингом гораздо больше: 78 - в мужском турнире и 64 - в женском.
В личном первенстве выступят Руслан Агамиров, Олег Пиунов, Илья Гришунин и Вероника Земляная. Агамиров попал в 1-ю квалификационную группу и встанет на сетку после 11:00. Гришунин в 4-й группе стартует после 14:30. Пиунов и Земляная в 6-й группе, участники которой начнут выступления в 16:10.
В 18:30 стартует квалификация в синхронных прыжках, где выступит пара Агамиров – Гришунин. В «синхроне» примут участие 28 мужских дуэтов и 21 женский.
Финалы во всех видах пройдут в воскресенье. Они начнутся в 12:00.
Руслан Агамиров и Илья Гришунин являются победителями прошлогоднего Кубка мира в Швейцарии. Вероника Земляная – серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы, но в синхронных прыжках. На этот раз она будет выступать только в индивидуальных состязаниях.
Лидером команды является призер Европейских игр Илья Гришунин. Он и Олег Пиунов поборются за выход в финал.
В Баку выступят такие звезды мирового батута, как олимпийские чемпионы Владислав Гончаров (Беларусь), Розанна Макленнан (Канада) и Донг Донг (Китай), призеры Олимпиады Джейсон Барнетт (Канада), Лей Гао (Китай), Бриони Пейдж (Великобритания) и Дмитрий Ушаков (Россия), чемпион мира Олег Рябцев (Беларусь), чемпион Европы Диого Ганшиньо (Португалия) и другие.
Желающие посетить соревнования Кубка мира, поболеть за наших спортсменов и посмотреть на знаменитых иностранных батутистов могут приобрести билеты в кассе Национальной гимнастической арены и через интернет-сайт mga.az.