Экс-офицер разведки США перебежала в Иран

ФБР объявила экс-сотрудницу контрразведки США Монику Уитт в международный розыск. Прокуратура США предъявила обвинения Уитт в передаче секретных данных Ирану. Об этом сообщается в обвинительном заключении, пишет Associated Press.

По данным минюста США, Уитт поддерживала иранские спецслужбы в операциях против американской разведки, передавала секретную информацию, помогла КСИР разоблачить одну из американских разведывательных сетей. Кроме того, она помешала установке шпионского ПО на компьютеры в иранских государственных учреждениях.

Сообщается, что подозреваемая покинула Соединенные Штаты и бежала в Иран. В заявлении покуратуры сказано, что 39-летняя Уитт несла военную службу с 1997 по 2008 год. Она имела доступ к секретной информации, относящейся к национальной безопасности США, разглашение которой «могло бы нанести большой вред» стране.

В документе утверждается, что Моника Уитт находилась в Иране с 2012 по май 2015 года и могла передать секретную информацию иностранному государству, в том числе Ирану. Также сотрудники ФБР отмечают, что в июле 2013 года экс-офицер ВВС находилась в Афганистане либо в Таджикистане, где могла работать в качестве преподавателя по английскому языку.