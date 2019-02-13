Так, в декабре прошлого года промышленное производство в 19 странах еврозоны снизилось сильнее, чем ожидалось, на фоне падения выпуска капитальных товаров. По данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), объем промпроизводства в еврозоне в декабре сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. А в годовом выражении падение промышленного производства составило 4,2%. Согласитесь, спад промпроизводства наблюдается существенный, таких темпов мало кто мог ожидать. Ведь речь идет о самой развитой части Европы.

Довольно часто мы в качестве общепризнанного эталона приводим Европу, особенно те страны, что входят в так называемую еврозону. И вспоминаем мы Старый Свет, когда говорим о культуре, уровне жизни, социальных проблемах, ну и, конечно же, когда речь заходит об экономике и ее локомотиве – промышленности. Именно промышленная революция позволила ведущим странам континента вырваться резко вперед и подчинить себе многие страны Азии, Африки, Америки. И сегодня еврозона задает тон во многих начинаниях, но постепенно роль и значимость ее в мировой экономике падает.

Снижения промпроизводства ожидали многие, однако опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение лишь на 0,4% в помесячном выражении и на 3,2% - в годовом. Но результаты, как видно, превзошли все ожидания. И это не было неожиданностью, уже в ноябре промпроизводство в еврозоне снизилось на 1,7%, а в годовом выражении - на 3%. Снижение наблюдалось практически во всех сферах, оно продолжается и сегодня.

Так, производство энергии в декабре снизилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Правда, на 0,7% выросло производство потребительских товаров длительного пользования, таких как автомобили или холодильники. Но выпуск потребительских товаров кратковременного пользования, таких как одежда, сократился на 1,5% в помесячном выражении. Производство капитальных товаров также упало на 1,5%.

Не лучше обстоит ситуация и в целом по Евросоюзу. Объем промпроизводства в 28 странах ЕС в декабре сократился на 0,5% в помесячном выражении и на 2,7% - в годовом. Среди стран ЕС, данные по которым доступны, максимальное снижение промпроизводства по сравнению с ноябрем зафиксировано в Ирландии (-13,4%), на Мальте (-5,2%) и в Нидерландах (-3,2%). А наибольший рост зарегистрирован в Дании (+11,6%), Люксембурге (+3,5%) и Латвии (+3,3%). В годовом выражении наиболее значительное падение промпроизводства наблюдалось в Ирландии (-19,8%), Испании (-6,7%) и Хорватии (-6,6%). А максимальный рост зафиксирован в Дании (+14,3%), Венгрии (+5,8%) и Эстонии (+5,7%).

Как же обстоят дела в самых крупных экономиках Европы? Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в декабре увеличилось на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1,4% в ноябре. В годовом выражении промпроизводство в стране снизилось на 3,9% после ноябрьского сокращения на 4,5%. Во Франции в декабре наблюдался рост промпроизводства на 0,8% в помесячном выражении и снижение на 1,7% - в годовом. В Италии также зафиксировано падение первого показателя на 0,8%, второго - на 5,5%.

Промышленное производство - один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами. Но Европейская комиссия резко снизила прогнозы экономического роста в еврозоне в этом и следующем годах из-за ожидающегося замедления в крупнейших странах блока - от Германии до Италии. Комиссия ожидает, что экономический рост в еврозоне замедлится с 1,9% в 2018 году до 1,3% в 2019 году. И только в 2020 году ускорится до 1,6%. Для сравнения отметим, что ноябрьские прогнозы Еврокомиссии предполагали рост ВВП еврозоны на 1,9% в 2019 году и на 1,7% в 2020 году.

Практически одновременно с Eurostat привел данные о динамике производства промышленной продукции и Госкомстат Азербайджана за январь нынешнего года. И отрадно, что наша страна опережает по этому важнейшему в структуре ВВП показателю даже самые развитые страны Европы. Так, по итогам первого месяца текущего года в Азербайджане произведено промышленной продукции на 3,8 млрд манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 3,4%. Причем производство в ненефтяной промышленности за месяц выросло на 13,8%.