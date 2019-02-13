Официальные лица и СМИ Чеченской Республики отреагировали на громкий инцидент в Москве, в который оказались вовлечены азербайджанцы и чеченцы. Haqqin.az подробно сообщил о громком инциденте в ресторане «Неолит», перестрелке между азербайджанцами и чеченцами, а затем убийстве московского таксиста – этнического азербайджанца.

Администрация президента Азербайджана в лице помощника главы государства по общественно-политическим вопросам Али Гасанова своевременно отреагировала на попытку некоторых сил придать криминальному инциденту социально-этнический характер. «Правительство Азербайджана рассматривает данный инцидент как криминальный случай, произошедший на бытовой почве, и считает, что подобные факты не смогут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям», - говорилось в заявлении Али Гасанова. Накануне официальные чеченские СМИ подробно изложили позицию помощника президента Азербайджана.