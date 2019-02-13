Экс-главе штаба Трампа грозит до 24 лет тюрьмы

Как сообщает портал Axios, по сути, это будет пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого. Также спецпрокурор призвал оштрафовать Мюллера на сумму от $50 тыс. до $24 млн.

«Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионов долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц», — заявил Мюллер.

Экс-главу избирательного штаба Трампа арестовали в 2017 году по обвинению в сговоре, сокрытии банковских счетов, работе иностранным агентом, отмывании денег, давлении на свидетелей и уклонении от налогов. По версии следствия, Манафорт работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмыл более $30 млн совместно со своим партнером Ричардом Гейтсом.