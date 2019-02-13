Экс-главе штаба Трампа грозит до 24 лет тюрьмы
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал дать от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.
Как сообщает портал Axios, по сути, это будет пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого. Также спецпрокурор призвал оштрафовать Мюллера на сумму от $50 тыс. до $24 млн.
«Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионов долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц», — заявил Мюллер.
Экс-главу избирательного штаба Трампа арестовали в 2017 году по обвинению в сговоре, сокрытии банковских счетов, работе иностранным агентом, отмывании денег, давлении на свидетелей и уклонении от налогов. По версии следствия, Манафорт работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмыл более $30 млн совместно со своим партнером Ричардом Гейтсом.