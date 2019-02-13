Предприятия в Азербайджане стало проще подключать к энергосети

В Азербайджане упрощена процедура подключения предпринимателей к энергосети, сказал журналистам глава управления ОАО "Азеришыг" по перспективному развитию и работе со Cлужбой ASAN Эльсевер Рустамли.

По словам Рустамли, теперь процедура подключения к электросети для предпринимателей занимает 20 дней и осуществляется в два этапа.

"Первый этап предусматривает предъявление предпринимателем документов в ASAN Kommunal и в Дом МСБ. После этого, в течение десяти дней, технический комитет рассматривает документы. За это же время готовится технико-экономическое обоснование и ведется проектирование. Затем документы отправляются в ОАО, а в последующие десять дней завершаются строительные работы. В качестве последнего этапа сотрудник Азеришыг посещает предприятие предпринимателя, где заключает с ним контракт и предъявляет пакет документов. Таким образом, процедура завершается в течение 20 дней", - сказал Рустамли.

Процедура подключения предпринимателей к электросети, продолжил Рустамли, осуществляется согласно указу главы государства от 25 декабря 2018 года, который предусматривал внесение изменений в процедуру подключения к электрической сети предпринимателей.

"После внесенных изменений в ОАО поступило 240 обращений предпринимателей касательно подключения к энергосети. Из них 207 уже подключены. По остальным работы будут завершены в течение последующих 20 дней", - сказал Рустамли.

Помимо этого, собеседник агентства отметил, что число услуг ОАО в Службе ASAN было увеличено до 15.

"Если в январе прошлого года число обращений составляло 12 тысяч, то в январе этого года этот показатель достиг 20 тысяч",- сказал Рустамли.