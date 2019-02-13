Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Пакистан

Пакистанские власти заявили о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман отложил визит в Пакистан на день, не представив каких-либо объяснений, сообщает Associated Press.

В МИД заявили, что принц прибудет в Исламабад в воскресенье с двухдневным визитом, и программа останется неизменной.

Ожидается, что наследный принц подпишет соглашения по инвестициям на миллиарды долларов. Он также отправится с визитом в соседнюю Индию на фоне возросшего напряжения между Исламабадом и Нью-Дели после последнего крупного нападения на военный конвой в контролируемом Индией Кашмире, в результате которого погиб 41 человек.